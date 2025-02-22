Söke\'de Kağıt Fabrikasında Yangın 10. Saatte

3.Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında çıkan yangını söndürme çalışmalarında 10. saate girilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmalarına akşam da devam eden ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda öğle saatlerinde başlayan yangında müdahale onuncu saatine girerken, için için yanmaya devam eden kağıtlar müdahaleyi zorlaştırıyor. Atık kağıtlarının depolandığı ve yaklaşık 30 bin ton atık kağıdın bulunduğu alanda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye itfaiye, orman, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangına müdahaleye başladı. Yangının büyümesi üzerine çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları akşam saatlerinde aralıksız sürerken, ekipler alevlerin kontrol altına alınması ve yakındaki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Son olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yaptığı açıklamalara göre İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa'dan takviye ekipler gelirken, yangına 61 araç, 400 personelle müdahale ediliyor. - AYDIN