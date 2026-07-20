Söke\'de makilik ve zeytinlik yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan makilik ve zeytinlik alan yangını paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı

Yenikent Mahallesi Tunç Kent Konutları'nın arka kısmındaki dağlık alanda başlayan yangın nedeniyle bölgeden yükselen kara dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, Söke Belediyesi de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının yerleşim alanlarına yakın noktada çıkması çevrede yaşayan vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Bazı vatandaşların, muhtemel sıçramalara karşı evlerinin çevresindeki ağaçları bahçe hortumlarıyla sulayarak tedbir aldığı görüldü.

Öte yandan emniyet ekipleri, yangın bölgesine yakın noktalarda park halinde bulunan araçların güvenli alanlara çekilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin, araç sahiplerine plaka bilgileri üzerinden ulaşıp telefonla bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Zeytinlik ve makilik alanda etkili olan rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın yoğun çaba sonucunda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - AYDIN