Söke'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 758 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Söke'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 758 Gram Esrar Ele Geçirildi

Söke\'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 758 Gram Esrar Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otobüste uyuşturucu madde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen kıyılmış tütün içerisine gizlenmiş 758 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

16.05.2024 09:55
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Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüste uyuşturucu ile seyahat eden bir kişi narkotik köpeğinden kaçamadı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timince uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda M.D. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen kıyılmış tütün içerisine gizlenmiş 758)gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Söke'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 758 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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