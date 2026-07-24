Söke\'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 38 yaşındaki Umut Cabaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından hastanelerde ve çevresinde yaşanan gerginlik nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Aydın'dan takviye çevik kuvvet ekipleri de ilçeye sevk edildi. Güvenlik güçleri, her iki hastanenin girişlerinde ve çevresinde önlemlerini artırdı.

Silahlı kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.