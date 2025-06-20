Söke\'de Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Kaza, Söke- Didim Karayolu üzerindeki Yenidoğan Mahallesi Özbey Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.E.D. (19) idaresindeki 09 YL 735 plakalı otomobil, Didim istikametinden Söke yönüne seyir halindeyken kavşaktan ana yola çıkan B.Y. (17) yönetimindeki 09 AHT 427 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmada motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü B.Y. yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan çıkan motosiklete aracın çarpması ve çarpmanın etkisiyle motosikletin otomobilin önünde metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN