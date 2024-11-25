Söke'de Traktör Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Söke'de Traktör Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Söke\'de Traktör Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Aydın'ın Söke ilçesinde bir traktör, güvenlik kamerasında kaydedilen hırsızlıkla çalındı.

25.11.2024 15:00
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Aydın'ın Söke ilçesinde Sanayi Sitesi'nde meydana gelen traktör hırsızlığı, güvenlik kamerası anbean yansıdı.

Olay, sabah saat 06.25 sıralarında Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir zirai işletmeye ait traktör, kimliği belirsiz bir kişi tarafından dükkanın önünden çalındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, bir kişinin işletmenin önüne gelerek traktörü çalıştırıp uzaklaştığı görüldü. Sabah dükkanı açmaya gelen Mehmet Çakmak, traktörün yerinde olmadığını fark etti. İlk olarak kardeşi Tufan Çakmak'ı arayarak traktörü alıp almadığını soran Çakmak, kardeşinden olumsuz yanıt alınca polise ihbarda bulundu.

"Sabah gelip traktörü alıp gitmiş"

Olayla ilgili konuşan Tufan Çakmak, "Dükkanın önünde iki traktörümüz vardı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğimizde sabah bir kişinin traktörü çalıştırıp götürdüğünü gördük. Polis ekipleri incelemelerde bulundu ve soruşturma başlattı" dedi.

Traktörün bulunması ve çalan kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Söke'de Traktör Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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