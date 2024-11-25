Söke'de Traktör Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Söke'de traktör hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde meydana gelen traktör hırsızlığı, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Bir zirai işletmeye ait traktör, sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından dükkanın önünden çalındı.

Olay, sabah saat 06.25 sıralarında gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin işletmenin önüne gelerek traktörü çalıştırdığı ve kısa sürede uzaklaştığı görüldü. Sabah dükkanı açmaya gelen Mehmet Çakmak, traktörün yerinde olmadığını fark etti. İlk olarak kardeşi Tufan Çakmak'ı arayarak traktörü onun alıp almadığını sordu. Kardeşinden olumsuz yanıt alan Çakmak, vakit kaybetmeden polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"Sabah gelip traktörü alıp gitmiş"

Olayla ilgili konuşan Tufan Çakmak, "Dükkanın önünde iki traktörümüz vardı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğimizde, sabah bir kişinin traktörü çalıştırıp götürdüğünü gördük. Polis ekipleri incelemelerde bulundu ve soruşturma başlattı" dedi.

Traktörün bulunması ve olaya karışan kişinin yakalanması için başlattığı çalışmalar güvenlik güçleri tarafından sürüyor.