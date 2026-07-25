Söke\'de Turizm Denetimi: İhlaller Tespit Edildi

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Söke'de gerçekleştirilen turizm denetimlerinde 1 rehbersiz tur ile 1 belgesiz acentacılık faaliyeti tespit edilirken, sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, turizm faaliyetlerinde güvenli, kaliteli ve mevzuata uygun hizmet anlayışının sürdürülmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Söke ilçesinde, Muğla-Didim yolu güzergahında denetim gerçekleştirildi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlere Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO), Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu da katıldı. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata aykırı olarak düzenlenen 1 rehbersiz tur faaliyeti ile 1 belgesiz acentacılık faaliyeti tespit edildi. Söz konusu ihlallerle ilgili gerekli idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte sürdürülebilir, güvenilir ve nitelikli turizm hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.