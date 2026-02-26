Söke'de Uçurumda Ölü Bulunan Mehmet Çiftçi'nin Ölümü: 4 Tutuklama - Son Dakika
Söke'de Uçurumda Ölü Bulunan Mehmet Çiftçi'nin Ölümü: 4 Tutuklama

26.02.2026 13:59
Aydın'da Mehmet Çiftçi'nin uçurumda ölümü sonrası 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumda ölü bulunan 46 yaşındaki Mehmet Çiftçi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, Nallıca mevkiinde 22 Şubat 2026 Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda uçurumda hareketsiz yatan bir kişi olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında ulaşılan noktada yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin Mehmet Çiftçi olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Çiftçi'nin arkadaş grubuyla birlikte bölgede kaçak define aradığı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre kazı sırasında patlatılan dinamit sonucu Çiftçi yaşamını yitirirken, olayın ardından şüphelilerin cesedi uçurumdan atarak olaya intihar süsü vermeye çalıştıkları iddiası üzerine soruşturma genişletildi ve 9 kişi gözaltına alındı.

Maktulün eşi G.Ç. ifadesinde, eşinin daha önce de dikkat çekmemek amacıyla kaçak kazı yapılan alanlara kendisini götürdüğünü söyledi. Olay günü araçta beklediğini belirten G.Ç., kazı yapılan bölgeden şiddetli patlama sesi geldiğini ve kısa süre sonra eşinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti. G.Ç., şüphelilerden A.T.'nin olay sonrası Mehmet Çiftçi'nin telefonunu alarak mesaj ve görüşmeleri sildiğini öne sürerek, kendisine İzmir'e gidip eşinin daha önce intihara teşebbüs ettiğini söylemesi yönünde telkinde bulunulduğunu ifade etti. Eşinin uçurumdan atıldığını öğrendiğinde tepki gösterdiğini belirten G.Ç., "Bir mezarı olması gerektiğini söyledim, içim razı olmadı" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Söke Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden maktulün eşi G.Ç. ve oğlu U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.T., E.P., H.C. ve O.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aydın, Suç, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.