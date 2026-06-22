Söke\'de yol kenarında çıkan yangın zeytinliğe sıçradı

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kenarında çıkan yangın zeytinlik alana sıçrarken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, Pamukçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak zeytinlik alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştirdiği bölgede ekipler, yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için yoğun mücadele veriyor. - AYDIN