Söke-Kuşadası Yolunda Çökme

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergah olarak Ağaçlı'dan Davutlar istikametine yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi. - AYDIN