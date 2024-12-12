Söke-Milas Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Söke-Milas yolu üzeri Muradiye Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Y'nin kullandığı 34 GGB 361 plakalı otomobil ile Ramazan Ç. yönetimindeki 09 ALZ 838 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan yolcular Fatih K., Cemil E. ve Hakan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN