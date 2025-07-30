Solingen'de Kundaklama Cezası: Müebbet

Almanya'nın Solingen şehrinde bir binayı kundaklayarak 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının ölümüne neden olan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'nın Solingen kentinde Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik ailenin öldüğü binayı kundaklayan zanlının cezası belli oldu. Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında 4 cinayet ve 21 kez cinayete teşebbüsten yargılanan 40 yaşındaki Daniel S. Hakkında ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve hayatta kalanlara 2 bin ila 20 bin avro arasında tazminat ödenmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Almanya'nın Solingen kentinde bulunan 4 katlı bina, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece kundaklanmıştı. Çıkan yangında aynı aileden İsmail Zhilov (29), Kıymet (28), Gizem (5) ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı. Kundaklanan bina ise tamamıyla yanarak kullanılmaz hale gelmişti.

Olayın ardından tutuklanan ve 21 Ocak'ta yargılanmaya başlanan Daniel S. Solingen'deki kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığını iddia etmişti. Daniel S'nin 2020 yılına kadar kundakladığı binanın arkasındaki dairede yaşadığı ve ev sahibiyle anlaşmazlık içinde olduğu belirtilmişti. - BERLİN