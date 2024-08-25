Solingen'deki bıçaklı saldırıyla ilgili yeni gözaltı

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Almanya'nın Solingen kentindeki festivalde düzenlenen bıçaklı saldırı soruşturmasında olay yerine yakın sığınmacı yurdundan 1 kişi daha gözaltına alındı.

Almanya'nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı şehirde kutlamalar çerçevesinde düzenlenen festivaldeki saldırıyla ilişkili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Alman polisi, tutuklamanın Solingen kentinde dünkü saldırı mahalline yakın bir sığınmacı yurdunda yapıldığını açıkladı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'deki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen festivalde saldırganın dün yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, ancak saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. - SOLINGEN