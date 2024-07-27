Soma'da kaybolan 9 koyun dron yardımıyla bulundu - Son Dakika
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Soma'da kaybolan 9 koyun dron yardımıyla bulundu

Soma\'da kaybolan 9 koyun dron yardımıyla bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde kaybolan 9 koyun, dron yardımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda 12 saat sonra sağ olarak bulundu. Koyunlar sahibine teslim edildi.

27.07.2024 20:34
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Manisa'nın Soma ilçesinde kaybolan 9 koyun dron yardımıyla 12 saat sonra bulunarak, sahibine teslim edildi.

Dün sabah saatlerinde Soma'nın Büyük Işıklar mevkiinde Savaş Aktepe'ye ait bahçede otlayan 9 koyun, sahibinin kısa süreliğine eve girmesiyle ortadan kayboldu. Koyunların kaybolmasının ardından jandarma ekipleri ve Soma Doğa Sporları Kulübü (SODOS) Arama Kurtarma ekibi, dron yardımıyla arama çalışmalarına başladı. Kaybolan koyunlar 12 saat sonra köye 8 kilometre mesafede sağ olarak bulundu. Dron ile yapılan titiz arama çalışması sonucu bulunan koyunlar, sahibine teslim edildi.

SODOS Başkanı Mustafa Alioğlu yaptığı açıklamada, "Kaybolan koyunların bulunmasında emeği geçen başta jandarma ekipleri olmak üzere, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dron teknolojisi sayesinde kısa sürede sonuç aldık ve hayvanları sağ salim sahibine teslim edebildik" dedi.

Koyunların sahibi Savaş Aktepe ise "Koyunlarımın bulunmasında gösterilen çaba ve destek için jandarma ekiplerine, SODOS Arama Kurtarma ekibine teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte yanımda olan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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