Soma'da Orman Yangını: 2 Şüpheli Tutuklandı

12.08.2025 19:11
Soma'da çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün başlayan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor.

Öte yandan, yangının demir kesme işlemi yapıldığı sırada kıvılcımların otları tutuşturması ve ardından rüzgarın da etkisiyle ormana yayılması sonucu çıktığı belirlendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

