Soma\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Soma ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında S.Ç. (E/35) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 1.143 adet sentetik ecza ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 01 Mayıs tarihinde adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA