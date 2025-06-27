Soma\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen bir şahsın üzerinde çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Haziran'da Avdan Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde, E.P. (E/27) isimli şüphelinin üst aramasında 104 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MANİSA