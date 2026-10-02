Soma\'daki maden göçüğünde ölen işçi Kerim Ören, Kırkağaç\'ta toprağa verildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde hayatını kaybeden 37 yaşındaki Kerim Ören, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Ören'in cenazesinde, 13 yaşındaki büyük oğlu Yaşar'ın babasının tabutunun başından ayrılmaması yürekleri dağladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden 37 yaşındaki işçi Kerim Ören, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Ören'in cenazesinde, 13 yaşındaki oğlu Yaşar'ın babasının tabutunun başında beklemesi yürek burktu.

Soma'da faaliyet gösteren İmbat Madencilik'e ait maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcıları Cemil Kılınç ve Mehmet Eriş, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Soma Kaymakamı Ünal Koç, belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babasının tabutunun başından ayrılmadı

İki çocuk babası Kerim Ören'in cenazesinde 13 yaşındaki büyük oğlu Yaşar'ın babasının tabutunun başında gözyaşlarıyla beklemesi cenazeye katılanların yüreğini dağladı. Kerim Ören'in babası Yaşar Ören de cenaze namazı ve taziyeleri kabul sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Dualar ve gözyaşları eşliğinde Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kerim Ören'in naaşı, Karakurt Mezarlığında dualarla toprağa verildi.