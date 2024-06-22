Son Yılan Bükücü Tuncay, kaçan kurbanlığı yakaladı - Son Dakika
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Son Yılan Bükücü Tuncay, kaçan kurbanlığı yakaladı

Son Yılan Bükücü Tuncay, kaçan kurbanlığı yakaladı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde ünlenen Tuncay Sezer, bu sefer yılan değil bir haftadır kaçan kurbanlık danayı yakaladı. Sezer, uzun uğraşlar sonucunda danayı sahibine teslim etti.

22.06.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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"Son Yılan Bükücü Tuncay" bir haftadır kaçan kurbanlığı da yakaladı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde "son yılan bükücü" olarak tanınan Tuncay Sezer bu sefer yılan değil bir haftadır sahibinden kaçan kurbanlık danayı yakaladı.

Ankara'nın Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak çalışan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, 6 yaşından itibaren yılanları yakalama konusunda gösterdiği hünerleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline geldi. Efsane olarak görülen Sezer, Ankara'da "Son Yılan Bükücü" ve "Yılanların Efendisi" ismiyle biliniyor. Tuncay Yağızoğlu bu sefer yılan değil bir vatandaşın ahırından kaçan kurbanlığı yakalamak için harekete geçti. Sezer, kurban olmaktan kaçarak kurtulan danayı uzun uğraşlar sonucunda yakalayarak sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA

Kurban, Akyurt, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Son Yılan Bükücü Tuncay, kaçan kurbanlığı yakaladı - Son Dakika

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