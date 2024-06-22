Son Yılan Bükücü Tuncay, kaçan kurbanlığı yakaladı

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"Son Yılan Bükücü Tuncay" bir haftadır kaçan kurbanlığı da yakaladı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde "son yılan bükücü" olarak tanınan Tuncay Sezer bu sefer yılan değil bir haftadır sahibinden kaçan kurbanlık danayı yakaladı.

Ankara'nın Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak çalışan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, 6 yaşından itibaren yılanları yakalama konusunda gösterdiği hünerleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline geldi. Efsane olarak görülen Sezer, Ankara'da "Son Yılan Bükücü" ve "Yılanların Efendisi" ismiyle biliniyor. Tuncay Yağızoğlu bu sefer yılan değil bir vatandaşın ahırından kaçan kurbanlığı yakalamak için harekete geçti. Sezer, kurban olmaktan kaçarak kurtulan danayı uzun uğraşlar sonucunda yakalayarak sahibine teslim etti.