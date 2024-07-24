Sondaj kulesi kazasında hayatını kaybeden Manisalı mühendise son görev - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sondaj kulesi kazasında hayatını kaybeden Manisalı mühendise son görev

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin çökmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet İrfan Güler'in cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar katıldı.

24.07.2024 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sondaj kulesi kazasında hayatını kaybeden Manisalı mühendise son görev

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, genç mühendisin cenaze törenine katıldı

MANİSA - Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin beton zemininin çökmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet İrfan Güler (27), memleketi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında yürütülen çalışma sırasında, sondaj kulesinin beton zeminin çökmesi sonucu iş kazası meydana geldi. Kazada enkaz altında kalan mühendis Mehmet İrfan Güler hayatını kaybederken, 2 işçi ise yaralandı. Genç mühendis Mehmet İrfan Güler için memleketi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Halime Hatun Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Güler ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde, baba İbrahim Güler ayakta durmakta zorlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Manisa Valisi Enver Ünlü baba İbrahim Güler'in yanına oturarak ailenin acısını paylaştı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mehmet İrfan Güler, gözyaşları arasında toprağa verildi.

13 ay önce göreve başlamıştı

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümünden 2021 yılında mezun olan Mehmet İrfan Güler'in yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptığı bildirildi. İbrahim- Hatice Güler çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet İrfan Güler'in bekar olduğu ve 13 ay önce Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında göreve başladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ahmet Berat Çonkar, Gabar Dağı, Manisa, Şırnak, Enerji, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sondaj kulesi kazasında hayatını kaybeden Manisalı mühendise son görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 00:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sondaj kulesi kazasında hayatını kaybeden Manisalı mühendise son görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement