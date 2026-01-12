Sorgun Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada

Gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından Sorgun Belediyesi ekipleri, gece ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için harekete geçen belediye ekipleri, özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan güzergahlarda yoğun mesai harcadı. Kar küreme araçlarıyla yollar temizlenirken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Sorgun Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşlara ulaşımda dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Belediye ekipleri, gün boyunca ara sokaklar ve mahalle yollarında da kar temizleme çalışmalarına devam edecek. - YOZGAT