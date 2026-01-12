Sorgun Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sorgun Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada

Sorgun Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada
12.01.2026 11:41  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun'da gece başlayan kar yağışının ardından, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hızla başladı. Ekipler, ulaşımda aksama olmaması için ana arterlerde yoğun mesai harcıyor.

Gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından Sorgun Belediyesi ekipleri, gece ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için harekete geçen belediye ekipleri, özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan güzergahlarda yoğun mesai harcadı. Kar küreme araçlarıyla yollar temizlenirken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Sorgun Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşlara ulaşımda dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Belediye ekipleri, gün boyunca ara sokaklar ve mahalle yollarında da kar temizleme çalışmalarına devam edecek. - YOZGAT

Kaynak: İHA
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:57:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sorgun Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.