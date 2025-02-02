Sosyal Medya Çetesi Çöktürüldü

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerince, kadınların sosyal medyada tanıştıkları erkeklerin arabalarına binerek müzik dinleme bahanesiyle cep telefonu ve şifrelerini ele geçiren, elde ettikleri bilgilerle üçüncü şahıslara para aktararak 4 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluşan kadınların, araçlarına bindikleri mağdurların cep telefonlarını ve şifrelerini müzik dinleme bahanesiyle ele geçirdiğini tespit etti. Kadınların mağdurları marketten bir şeyler almaya göndererek, araçtan indikleri anda olay yerinden hızla uzaklaştığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda mobil bankacılık şifrelerini ulaşan örgüt üyelerinin üçüncü kişilere para transferi yaptığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 4 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlendi. Faaliyetleri adım adım takip edilen ve beyin takımında 3 kişinin olduğu saptanan suç örgütüne yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ikisi erkek ikisi kadın 4 kişi bilişim hırsızlığından tutuklanırken, çetenin para akışını sağlayan 6 hesapçı da kıskıvrak yakalandı.

Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mağdurların markete gittiği esnada hızla arabadan kaçan kadınların, kendilerini takip eden araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştığı polis ekiplerince saptandı. Elde edilen delillerde suç örgütünün sahte plaka kullandığı ve araç plakalarının sürekli değiştirildiği görüldü. - ANKARA