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Sosyal Medya Dolandırıcılığı Artıyor

Sosyal Medya Dolandırıcılığı Artıyor

Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden mağdurları avlayarak para talep ediyor. E-Devlet kontrolü öneriliyor.

15.11.2024 10:17
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İnternet üzerinden dolandırıcılık ve sahtecilik olayları artmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, önce sosyal medya platformlarından sahte hesaplar üzerinden ağına düşürdükleri kişi ile konuşuyor, sonra 'kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim' diye arayarak ağlarına düşürdükleri kişileri mağdur ediyor. Uzmanlar, bu durumda ilk yapılması gerekenin E-Devlet sistemi üzerinden kontrol olduğuna dikkat çekiyor.

İnternet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya uygulamaları üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, önceden belirledikleri kişilere sosyal medya hesapları üzerinden mesaj atıyor, görüşüyor. Daha sonra aynı kişiyi arayan dolandırıcılar 'kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim' diyerek telefonda korku oluşturuyor. Ağına düşürdükleri kişiyi tekrar arayan dolandırıcılar bu sefer kendilerini arabulucu olarak tanıtarak mağdur kişinin isminin kötü olmaması için para talep ederek dolandırıyor.

Uzlaştırmacı olarak tanıtan kişiyle iletişimi kesip E-Devlet üzerinden kontrol şart

Dolandırıcıların yöntemini anlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Furkan Fulin, "Sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplar oluşturmak suretiyle arkadaşlık yapmak üzere iletişime geçtikleri şahısları daha sonrasında hukuk bürosu adı altında SMS gönderip, akabinde avukat sıfatıyla arayıp, 'iletişime geçtiğiniz bayanın yaşı küçük ve ailesi şikayetçi oldu' diyerek, kendisinin uzlaştırmacı avukat olduğunu söyleyip para talep etmek suretiyle yapılan dolandırıcılık yöntemidir. Bundan kendimizi nasıl koruruz dersek, kendisini uzlaştırmacı olarak tanıtan kişiyle iletişimi kesip E-Devlet üzerinden veya cumhuriyet savcılıklarından hakkında açılmış bir dava, bir soruşturma olup olmadığının araştırılması gerekir" dedi.

"Kendinizin karışmadığı hiçbir hadisede size bir suçlamayla gelen mesaj ya da benzeri telefon aramalarıyla oluşan durumlara riayet etmeyin"

Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı ile dolandırıcılık olaylarının da arttığına dikkat çeken Avukat Suat Altınsoy, "Hayatımıza sosyal medyanın girmesiyle beraber tabii ki farklı unsurları, hukuki boyutları olan dolandırıcılık işlemleri bol miktarda söz konusu. En son olanlardan bir tanesi ise önce bir sosyal medya sayfası açılıp müşteri adı altında birtakım kişilerin aranması. Özellikle seçkin kariyerli müşteriler bir bayan tarafından aranıyor, görüşme yapıyor. Telefon görüşmesi bittikten bir süre sonra bir kişi daha arıyor, o da kızının küçük olduğu, onu taciz ettiğini, kendisi hakkında şikayetçi olacağını ifade ediyor ve telefonu kapatıyor. Ardından ise arabulucu ya da uzlaştırıcı sıfatıyla bir kişi daha arıyor. Kendisinin sosyal durumunu göz önüne alarak herhangi bir şey olmaması için aralarını bulacağını, belli bir para vermesi gerektiğini söylüyor. Gerçekten böyle bir durumda kaldığına inanan kişiler de bununla ilgili bedeli ödüyor ve daha sonra bu bedel sürekli devam ediyor. Bununla ilgili ne savcılık, ne emniyet bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmuyor. Bir dolandırıcılık unsuru olarak bu ortaya çıkıyor. Bizim önerimiz şu; kendinizin karışmadığı hiçbir hadisede size bir suçlamayla gelen mesaj ya da benzeri telefon aramalarıyla gelen durumlara riayet etmemeniz, bu konuda emniyet güçlerini haberdar etmeniz gerekmekte" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medya Dolandırıcılığı Artıyor - Son Dakika

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