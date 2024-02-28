Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in bileğine sıkışan kelepçeyi itfaiye ekipleri açtı - Son Dakika
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Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in bileğine sıkışan kelepçeyi itfaiye ekipleri açtı

Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen Aleyna Dalveren Maltepe'de gözaltına alındı. Emniyete getirilen Aleyna Dalveren'in kelepçesi sağ bileğinden çıkartılırken, sol bileğinde sıkışan kelepçe itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Gözaltında bulunan Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

28.02.2024 19:43  Güncelleme: 19:47
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Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in bileğine sıkışan kelepçeyi itfaiye ekipleri açtı

İSTANBUL - Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen Aleyna Dalveren Maltepe'de gözaltına alındı. Emniyete getirilen Aleyna Dalveren'in kelepçesi sağ bileğinden çıkartılırken, sol bileğinde sıkışan kelepçe itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı tespit edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Dalveren'in Maltepe'deki evi ile aracı ve 2 işyerine dün operasyon düzenlendi. Operasyonda Aleyna Dalveren yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen Dalveren'in kelepçesi sağ bileğinden çıkartılırken, sol bileğindeki kelepçe sıkıştığı için çıkarılamadı. Bunun üzerine emniyete itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Dalveren'in sol bileğindeki kelepçe çıkarıldı.

Gözaltında bulunan Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in bileğine sıkışan kelepçeyi itfaiye ekipleri açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in bileğine sıkışan kelepçeyi itfaiye ekipleri açtı - Son Dakika
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