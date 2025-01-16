Sosyal Medya Fenomeni Annenin Bebeğine Zehir İddiası - Son Dakika
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Sosyal Medya Fenomeni Annenin Bebeğine Zehir İddiası

Avustralya'da bir kadın, takipçi sayısını artırmak için 1 yaşındaki bebeğini zehirlemekle suçlandı.

16.01.2025 10:26
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde 34 yaşındaki sosyal medya fenomeni kadın, bağış toplamak ve takipçi sayısını artırmak için 1 yaşındaki bebeğini zehirlemekle suçlandı.

Avustralya'da sosyal medya fenomeni bir annenin acımasızlığı gündem oldu. Queensland eyaletinde 34 yaşındaki kadının bağış toplamak ve takipçi sayısını artırmak için 1 yaşındaki bebeğini ilaçla zehirlediği ortaya çıktı. Doktorların ekim ayında bebeğin sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yatırılmasının ardından durumu fark etmesiyle başlatılan soruşturma sonucunda sosyal medya fenomeni kadın işkence, zehir vermek, istismar ve dolandırıcılıkla suçlandı. Dedektifler, ağustos ve ekim ayları arasında Sunshine Coast bölgesinde yaşayan kadının bebeğe onay almadan çeşitli reçeteli ilaçlar verdiğini, bebeğe ilaçlar için yapılan testlerin ocak ayında pozitif çıktığını söyledi.

Kadın 37 bin 300 dolar bağış topladı

Queensland Polis Müfettişi Paul Dalton bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tür suçların ne kadar iğrenç olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez" dedi. Dalton, kadının GoFundMe üzerinden 37 bin 300 dolar bağış topladığını ve polisin istismar iddialarıyla ilgili başka kişileri de soruşturduğunu ancak şahısları suçlayacak kanıt bulunmadığını aktardı.

Sosyal medya fenomeni kadın, yarın Brisbane Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacak. - QUEENSLAND

Kaynak: İHA

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