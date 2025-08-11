Sosyal Medya Fenomeni Kaza Geçirdi

Kocaeli'de yarış motosikletiyle kamyona çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Narin'in arkadaşı bir an olsun yanından ayrılmazken, sosyal medyada paylaşılan tehlikeli görüntüleri dikkat çekti.

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Fenomenin en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini 'tedavi' yazısıyla paylaştığı görüldü.

Arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmadı

Narin'in kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor. Görüntülerde Narin'e kalp masajı yapıldığı ve arkadaşının bir an olsun yanından ayrılmadığı görüntülere yansıdı.

Çok sevdiği motoru sonu oldu

Sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi olan ve videoları yüzbinlerce izlenen fenomen Narin'den geriye paylaştığı görüntüler kaldı. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, tehlikeli ve hızlı sürüş yaptığı da görüldü. Deniz Servan'ın tek teker üzerinde ayağa kalkarak canını tehlikeye attığı ve araçlar arasında geçtiği anlar yer aldı. - KOCAELİ