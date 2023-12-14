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Sosyal medya fenomenleri müstehcen yayınlar nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomenleri müstehcen yayınlar nedeniyle gözaltına alındı

İstanbul'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve pornografik videolar paylaşan 6 sosyal medya fenomenini gözaltına aldı. Aralarında Yağmur Şimşek'in de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomenleri müstehcen yayınlar nedeniyle gözaltına alındı
14.12.2023 - 13:17,  Güncelleme: 13:22
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Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan çalışmalarda polis ekiplerince aralarında fenomen Yağmur Şimşek, Kübra Y. Narin G. ve Kadriye D.'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, pornografik içerikli videolar paylaşan, canlı yayın esnasında müstehcen görüntü ve diyalog içeren konuşmaları gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve pornografik içerikli videolar paylaşan 6 sosyal medya fenomeni tespit edildi.

Yağmur Şimşek de gözaltına alındı

Yapılan tespitlerin ardından savcılığın talimatı üzerine isimleri tespit edilen ve aralarında yüksek takipçisi bulunan Yağmur Şimşek'in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri Kübra Y., Narin G. Kadriye G., E.B. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Yağmur Şimşek, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya fenomenleri müstehcen yayınlar nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenleri müstehcen yayınlar nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
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