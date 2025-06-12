Fenomenlere sanal kasa operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

10 FENOMEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. Öte yandan 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.

KEYDROP NEDİR?

KeyDrop, kullanıcıların kasa açarak rastgele oyun içi eşyalar (özellikle CS2 - Counter-Strike 2 silah kaplamaları) kazanabildiği bir çevrim içi platformdur. Site, oyunculara belirli bir ücret karşılığında sanal kasalar açma ve içinden çıkan eşyaları envanterlerine ekleme ya da takas etme imkânı sunuyor. Key-drop ve benzeri sitelerçocukları kumara alıştırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

KeyDrop, 2023 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Erişim kısıtlaması kararı kısa bir süre sonra ise kaldırılmıştı.