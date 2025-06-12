Sosyal Medya Fenomenlerine Tutuklama Talebi

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de arasında bulunduğu 11 şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL - Aralarında sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de bulunduğu 11 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürülmüştü.

Soruşturmalar kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucu Kemal Can Parlak, Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya isimli fenomenler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek hazır edilmişti.

Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de bulunduğu 11 şüpheliye tutuklama talebi

Aralarında Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de bulunduğu 11 şüpheli, Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'kişileri reklam vermek ve sair surette her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.