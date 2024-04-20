Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcudaki maske ve silahlı soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden biri olan Ethem B.'nin daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Önceki gün silahlı meydana gelen silahlı soygunla ilgili tutuklanan şüphelilerden Ethem B.'nin sosyal medya hesabında dürüstlük ve helal kazancın önemine vurgu yaparak paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Tutuklanan zanlı Ethem B.'nin Cuma günü sosyal medya hesabından, "Yapacağınız hayırları helal kazançlarınızdan yapın, haram ve yalandan elde ettiniz hayrın size sevabı olmaz. Cuma gününün hayrı bereketi üzerinize olsun, Hayırlı Cumalar" paylaşımında bulunduğu görüldü.
Öte yandan, kendine ait bir web sayfasında içerik üreticisi olan ve seçim döneminde siyasilerle program yapan Ethem B.'nin aynı zamanda Kuyumcukent'te eşine ait bir gümüş, altın tamir, bakım ve satış yeri olduğu da öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sosyal medya paylaşımıyla soygun zanlısının çelişkisi - Son Dakika
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