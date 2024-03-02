Sosyal medya hesabından silah ile çekilmiş fotoğraf ve görüntülerini yayınlayan 15 ve 16 yaşında iki çocuk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden paylaşımı yapılan görüntülerde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işleyen şüpheli şahısların yakalanmasın yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan bir şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, fotoğraf ve görüntülerin Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde ikamet eden M.A.A.(15) isimli yaşı küçük şahsa ait olduğu belirlenmesi üzerine adrese operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şahısla yapılan görüşmelerde, silahların arkadaşının babası olan M.İ. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. polis ekipleri, M.İ. isimli şahsı 2 adet ruhsatlı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca bir otomobilde havaya ateş açan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan A.A.(16) isimli şahıs da kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan M.A.A. isimli yaşı küçük şahıs hakkında "6136 SKM" suçundan adli işlem başlatılırken, M.İ. isimli şahıs hakkında ise bilgi alındıktan sonra şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Ruhsatlı silahlar gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla el konulurken A.A.(16) isimli yaşı küçük şahıs hakkında ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sosyal Medyada Silah Paylaşımı Yapan İki Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bisikletli, yol kenarındaki otluk alanda bir kadının cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının vücudunda herhangi bir kesici veya darp izi bulunmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri bir eve düzenledikleri baskında ruhsatsız birçok silah ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir hastane, kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran genel sağlık sigortalı hastaları sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını 41 milyon lira zarara uğrattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da boş bir dairenin içinde piton olduğunu görenler ekiplere ihbarda bulundu. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek yılanı ele geçirdi. Bu olay, Antalya'da kısa süre içinde bulunan ikinci piton vakası oldu. Yılanın sahibine ulaşılamazken, bir sosyal medya kullanıcısı pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek geri verilmesini istedi.
Pendik ilçesinde bir evin bahçesinde ağlama sesiyle fark edilen yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda kaçak alkollü içki, tütün ürünleri ve sigara malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayseri'de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yanmaktan kıl payı kurtuldu. İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki tır gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerin sardığı tırda geniş çapta maddi hasar oluşurken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, tırı kundaklayan şahsın da yanmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
Gaziantep'te boşandığı eşi ve eski kayınpederini adliye çıkışında takip ederek silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse ilk kez hakim karşısına çıktı. Köse'nin şok savunması dikkat çekti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
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