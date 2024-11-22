Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Gözaltında - Son Dakika
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Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Gözaltında

İstanbul'da, PKK propagandası yapan 19 yaşındaki İ.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

22.11.2024 22:58
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Sosyal medyada terörist başı propagandasına gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine şarklı propaganda yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine video çekerek propaganda yapan 19 yaşındaki İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, paylaşımlarda bulunan İ.Ç.'nin Bahçelievler'de yaşadığı bilgisine ulaştı. Zanlı, akşam saatlerinde belirlenen adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, 5 "güveni kötüye kullanma", 1 "taksirle yaralama", 1 "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından sabıka kaydı olduğu tespit edildi.

Hakkında "suçu ve suçluyu övme" maddesi kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam eden şüphelinin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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