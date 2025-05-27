Soygun Girişimindeki Bankacı Hakim Karşısında

Sarrafı soymaya çalışan bankacı: "Sıkıntı içinde yaşamak zoruma gitti"

Kılık değiştirerek sarraf soymaya kalkan kadın bir kez daha hakim karşısına çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de kılık değiştirerek kaldırım taşı ve biber gazı ile kuyumcu soymaya kalkan bankacı N.Ç., bir kez daha hakim karşısına çıktı. N.Ç., niyetinin soygun olmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Kayseri'de kılık değiştirip Kazancılar Çarşısı'ndaki bir sarrafa girerek iş yerinde bulunan M.O.'ya kaldırım taşı ve biber gazı ile saldırılı soygun yapmaya kalkan bankacı N.Ç., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık N.Ç. ve iş yeri sahibi M.O.'nun katıldığı duruşmada savunma yapan N.Ç. adlı kadın, yağma gibi niyetinin olmadığını, psikolojik ve ekonomik olarak büyük sıkıntılar içinde olduğunu söyledi. N.Ç., "Oradakilerin ekonomik olarak rahat olmaları benim de sıkıntı içinde yaşamam zoruma gitti. Bir tur attıktan sonra geri geldim, kuyumcu dükkanına girdim. Müşteri ile sohbet ettim. Altınları almaya yeltenmedim. Müşteriye zarar vermek istemedim. Hamle yaptı, pişman olduğumu, gitmek istediğimi söyledim. Ailemin durumu da iyi, yağma gibi bir niyetim yoktu" şeklinde konuştu.

İş yeri sahibi M.O. da sanığın niyetinin kendisini etkisiz hale getirdikten sonra bileziği almak olduğunu belirterek, her şeyin kamera görüntülerinde görüldüğünü ifade etti. Olayın birden geliştiği yönündeki iddialara tepki gösteren M.O., mahkeme heyetinden sanığa elinde taş ve gazla mı gezdiğinin sorulmasını istedi.

N.Ç.'nin avukatı da müvekkilinin ağır bir depresyon altında olduğunu ve olayın birden gerçekleştiğini belirterek, "Bunu yapacak biri değil" dedi.

Yapılan yargılamanın ardından mahkeme heyeti 24 Haziran 2025 tarihine değerlendirme duruşmasının yapılmasına hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

3 Mart günü Melikgazi ilçesindeki Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına gelen N.Ç., buradan 600 bin liralık bilezik alacağını söyledi. M.O., ürünleri gösterirken N.Ç. de sarrafa kaldırım taşı ve biber gazı ile saldırdı. Yaşanan arbede sırasında komşu esnaf müdahale ederek, N.Ç.'yi olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.