İstanbul Esenyurt'ta seyyar satıcılık yapan küçük bir çocuğun yaşadığı dram yürekleri dağladı. Zabıtaların yaptığı denetim sırasında, geçimini sağlamak amacıyla satış yapan çocuğun tezgahına el konuldu.
O anlarda yaşadığı büyük üzüntüyle feryat eden çocuk, çevredekileri gözyaşına boğarken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Kullanıcılar, "Bu nasıl vicdansızlık?", "Çocuk ekmeğinin peşinde", "Zabıtanın biraz daha anlayışlı olması gerekmez miydi?" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sözün bittiği yer! Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler - Son Dakika
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