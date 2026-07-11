Srebrenitsa Soykırımı'nda 10 Kurban Daha Defnediliyor

Bosna Hersek'te 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımında katledilen 10 soykırım kurbanı daha, bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek toplu cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Tam 31 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybeden 10 kurbanın kalıntıları, kimlik tespitlerinin tamamlanması ve ailelerinden onay alınmasının ardından bugün düzenlenecek anma töreninin ardından defnedilecek. Defnedilecek kurbanların en genci, öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlısı ise Srebrenitsa'nın işgalcilerin kontrolüne geçtiği sırada 56 yaşında olan Ramo Dautovic olacak. Ayrıca soykırımda hayatını kaybeden 1973 doğumlu Muriz Barakovic, 1973 doğumlu Hamed Music, 1965 doğumlu Ramo Alic, 1963 doğumlu Muhidin Osmanovic, 1963 doğumlu Huso Cerimovic, 1957 doğumlu Nuko Nukic, 1954 doğumlu Ahmet Guster ve 1953 doğumlu Asim Kunic de toprağa verilecek.

Alnes Alic, hiç tanışamadığı babasına veda edecek

Bugün toprağa verilecek soykırım kurbanları arasında yer alan Ramo Alic, öldürüldüğünde 1 yaşından küçük olan oğlu Alnes Alic ve ailesi tarafından uğurlanacak. Bosna Hersek medyasına konuşan Alnes Alic, babasının cenazesini defnetme kararını yıllarca erteleme nedenini anlatırken, babasının kalıntılarının farklı yıllarda iki ayrı toplu mezarda bulunduğuna işaret etti. Alic, "Kalıntıların bir kısmı daha önceden, bir kısmı da en son 2014 senesinde bulundu. Fakat naaşı tam değildi. Kaburgalarının ve bacaklarının bir kısmı bulundu. Cenazesinin yaklaşık yarısı bulundu. Bu seneye kadar bekledik ama artık bulduğumuz kadarını defnetmeye karar verdik. Hem o huzur bulsun, hem de bizim nihayet gidip Fatiha okuyabileceğimiz bir yer olsun istedik" dedi. Alic, "Babam öldüğünde 1 yaşından küçüktüm. Defin konusunda karar vermek için gerçekten çok zaman gerekti. Bu bizim ilk ve son buluşmamız" şeklinde konuştu. Babasından kendisine kalan tek şeyin onun verdiği isim olan "Alnes" ve annesindeki bir fotoğraf olduğunu söyleyen Alic, "Artık daha fazla bekleyemedim. Vakti gelmişti. Artık çocuklarım da buraya gelip Fatiha okuyabilecekler ve dedelerinin nerede olduğunu bilecekler. Bizim için en önemlisi bu" dedi.

"Bizi katillerin ellerine teslim ettiler"

Bugün defnedilecekler arasında yer alan Hamed Music ise 31 yıldır ağabeyinin izini arayan Hadzira Becirovic Music ve yakınları tarafından uğurlanacak. 22 yaşındayken babası ve küçük erkek kardeşiyle birlikte katledilen Hamed Music'in babası ve kardeşi, daha önce Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilmişti. Hamed ise bugün toprağa verilecek. Yıllar boyunca kardeşinin kalıntılarına ulaşmaya çalışan Hadzira, kardeşiyle son görüşmelerini gözyaşları içinde anlattı. Kardeşinin geride genç eşini bıraktığını söyleyen Hacira, "Evliliklerinin üzerinden henüz 6 ay geçmişti ve eşi 3 aylık hamileydi. Oğulları, babasını hiç göremedi. Bu çok büyük bir acı. Yüce Allah'tan yardım diliyorum, çünkü çektiğimizi bilen ancak O'dur" dedi. Kardeşinin katliamdan kurtulmaya çalışan binlerce Srebrenitsalı gibi orman yolundan güvenli bölgeye ulaşmaya çalıştığını anlatan Hadzira, "Kurtulmak için yola çıktı ama nihayetinde ölüme yürüdü. Hepsini öldürdüler. Buradaki beyaz mezar taşları her şeyi anlatıyor. Bizi yüz üstü bıraktılar. Bizi katillerin ellerine teslim ettiler. Güya BM'nin koruması altındaki güvenli bölgedeydik. Bütün dünya bunları biliyor" ifadelerini kullandı. Bugün Bosna Hersek ve dünyadan gelen binlerce kişiyle birlikte kardeşini uğurlayacak Hadzira, "Artık gelip dua edebileceğimiz bir yerimiz var. İçimiz biraz olsun huzur buldu. Artık onu aramayacağız" dedi.

Cenaze töreni öncesinde Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümü vesilesiyle Bosna Hersek ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda konuğun katılımıyla anma töreni düzenlenecek.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaş sırasında işgal altındaki bölge içinde çevresi kuşatılmış bir enklav olarak kalan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçleri tarafından işgal edilmişti. İşgal edilen diğer bölgelerdeki katliamlardan kaçarak BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'ya sığınan on binlerce sivil, Srebrenitsa'nın düşmesinin ardından işgalcilere teslim edilmişti. Siviller arasındaki yetişkin ve çocuk yaştaki erkekler, BM güçlerinin gözleri önünde kadın, küçük çocuk ve yaşlılardan ayrılmıştı. Soykırım suçundan hüküm giyen Ratko Mladiç komutasındaki işgalciler, kadın ve çocukların otobüslerle bölgeden tahliye edilmesinden sonra 8 binden fazla Müslüman erkeği, sistematik bir şekilde infaz etmiş ve farklı noktalarda toplu mezarlara gömmüştü. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en korkunç katliam olarak nitelendirilen olaylar,uUluslararası mahkeme kararları ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile soykırım ilan edilmişti. - SARAYBOSNA