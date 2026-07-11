Srebrenitsa Soykırımı'nda 10 Kurban Daha Defnediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Srebrenitsa Soykırımı'nda 10 Kurban Daha Defnediliyor

11.07.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1995'teki Srebrenitsa soykırımında katledilen 10 kurban, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bosna Hersek'te 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımında katledilen 10 soykırım kurbanı daha, bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek toplu cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Tam 31 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybeden 10 kurbanın kalıntıları, kimlik tespitlerinin tamamlanması ve ailelerinden onay alınmasının ardından bugün düzenlenecek anma töreninin ardından defnedilecek. Defnedilecek kurbanların en genci, öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlısı ise Srebrenitsa'nın işgalcilerin kontrolüne geçtiği sırada 56 yaşında olan Ramo Dautovic olacak. Ayrıca soykırımda hayatını kaybeden 1973 doğumlu Muriz Barakovic, 1973 doğumlu Hamed Music, 1965 doğumlu Ramo Alic, 1963 doğumlu Muhidin Osmanovic, 1963 doğumlu Huso Cerimovic, 1957 doğumlu Nuko Nukic, 1954 doğumlu Ahmet Guster ve 1953 doğumlu Asim Kunic de toprağa verilecek.

Alnes Alic, hiç tanışamadığı babasına veda edecek

Bugün toprağa verilecek soykırım kurbanları arasında yer alan Ramo Alic, öldürüldüğünde 1 yaşından küçük olan oğlu Alnes Alic ve ailesi tarafından uğurlanacak. Bosna Hersek medyasına konuşan Alnes Alic, babasının cenazesini defnetme kararını yıllarca erteleme nedenini anlatırken, babasının kalıntılarının farklı yıllarda iki ayrı toplu mezarda bulunduğuna işaret etti. Alic, "Kalıntıların bir kısmı daha önceden, bir kısmı da en son 2014 senesinde bulundu. Fakat naaşı tam değildi. Kaburgalarının ve bacaklarının bir kısmı bulundu. Cenazesinin yaklaşık yarısı bulundu. Bu seneye kadar bekledik ama artık bulduğumuz kadarını defnetmeye karar verdik. Hem o huzur bulsun, hem de bizim nihayet gidip Fatiha okuyabileceğimiz bir yer olsun istedik" dedi. Alic, "Babam öldüğünde 1 yaşından küçüktüm. Defin konusunda karar vermek için gerçekten çok zaman gerekti. Bu bizim ilk ve son buluşmamız" şeklinde konuştu. Babasından kendisine kalan tek şeyin onun verdiği isim olan "Alnes" ve annesindeki bir fotoğraf olduğunu söyleyen Alic, "Artık daha fazla bekleyemedim. Vakti gelmişti. Artık çocuklarım da buraya gelip Fatiha okuyabilecekler ve dedelerinin nerede olduğunu bilecekler. Bizim için en önemlisi bu" dedi.

"Bizi katillerin ellerine teslim ettiler"

Bugün defnedilecekler arasında yer alan Hamed Music ise 31 yıldır ağabeyinin izini arayan Hadzira Becirovic Music ve yakınları tarafından uğurlanacak. 22 yaşındayken babası ve küçük erkek kardeşiyle birlikte katledilen Hamed Music'in babası ve kardeşi, daha önce Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilmişti. Hamed ise bugün toprağa verilecek. Yıllar boyunca kardeşinin kalıntılarına ulaşmaya çalışan Hadzira, kardeşiyle son görüşmelerini gözyaşları içinde anlattı. Kardeşinin geride genç eşini bıraktığını söyleyen Hacira, "Evliliklerinin üzerinden henüz 6 ay geçmişti ve eşi 3 aylık hamileydi. Oğulları, babasını hiç göremedi. Bu çok büyük bir acı. Yüce Allah'tan yardım diliyorum, çünkü çektiğimizi bilen ancak O'dur" dedi. Kardeşinin katliamdan kurtulmaya çalışan binlerce Srebrenitsalı gibi orman yolundan güvenli bölgeye ulaşmaya çalıştığını anlatan Hadzira, "Kurtulmak için yola çıktı ama nihayetinde ölüme yürüdü. Hepsini öldürdüler. Buradaki beyaz mezar taşları her şeyi anlatıyor. Bizi yüz üstü bıraktılar. Bizi katillerin ellerine teslim ettiler. Güya BM'nin koruması altındaki güvenli bölgedeydik. Bütün dünya bunları biliyor" ifadelerini kullandı. Bugün Bosna Hersek ve dünyadan gelen binlerce kişiyle birlikte kardeşini uğurlayacak Hadzira, "Artık gelip dua edebileceğimiz bir yerimiz var. İçimiz biraz olsun huzur buldu. Artık onu aramayacağız" dedi.

Cenaze töreni öncesinde Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümü vesilesiyle Bosna Hersek ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda konuğun katılımıyla anma töreni düzenlenecek.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaş sırasında işgal altındaki bölge içinde çevresi kuşatılmış bir enklav olarak kalan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçleri tarafından işgal edilmişti. İşgal edilen diğer bölgelerdeki katliamlardan kaçarak BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'ya sığınan on binlerce sivil, Srebrenitsa'nın düşmesinin ardından işgalcilere teslim edilmişti. Siviller arasındaki yetişkin ve çocuk yaştaki erkekler, BM güçlerinin gözleri önünde kadın, küçük çocuk ve yaşlılardan ayrılmıştı. Soykırım suçundan hüküm giyen Ratko Mladiç komutasındaki işgalciler, kadın ve çocukların otobüslerle bölgeden tahliye edilmesinden sonra 8 binden fazla Müslüman erkeği, sistematik bir şekilde infaz etmiş ve farklı noktalarda toplu mezarlara gömmüştü. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en korkunç katliam olarak nitelendirilen olaylar,uUluslararası mahkeme kararları ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile soykırım ilan edilmişti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Kurban, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Srebrenitsa Soykırımı'nda 10 Kurban Daha Defnediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Cilo Dağı’nda temmuzda kar mücadelesi Cilo Dağı'nda temmuzda kar mücadelesi
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti

10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 11:05:15. #7.12#
SON DAKİKA: Srebrenitsa Soykırımı'nda 10 Kurban Daha Defnediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.