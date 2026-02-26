St. Petersburg'da Askere Saldırı Planı Engellendi

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde üst düzey bir subaya yönelik saldırı planladıkları şüphesiyle 2 Rus vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

Rusya'da terör saldırısı engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, St. Petersburg şehrinde üst düzey bir askeri yetkiliye yönelik saldırı planladıkları şüphesiyle 2 Rus vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Ukrayna güvenlik ajanslarının talimatıyla, Rusya Savunma Bakanlığı'nda üst düzey bir subaya yönelik el yapımı patlayıcı kullanmayı planlayan iki Rus vatandaşının yasa dışı faaliyetleri önlenmiştir. Şüpheliler, olaydaki rollerini itiraf etmişlerdir" denildi.

"Bombayı subayın aracının altına yerleştirdiler"

FSB, zanlıların bir Ukrayna gizli servis görevlisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu ve saldırıyı gerçekleştirme niyetlerini yazdıklarını bildirdi. Açıklamada, "Yönlendiricinin talimatlarını takip ederek, gizli bir depodan el yapımı patlayıcıyı aldılar, hedef lokasyonun keşfini yaptılar ve bombayı subayın aracının altına yerleştirdiler. Patlayıcı daha sonra FSB tarafından bulundu ve güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Şüpheliler hakkında ceza davası açılıp açılmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı. - ST. PETERSBURG