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St. Petersburg'ta Kremlin Yanlısı Blog Yazarının Katil Zanlısı 27 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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St. Petersburg'ta Kremlin Yanlısı Blog Yazarının Katil Zanlısı 27 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Ukrayna'daki savaşı takip eden Kremlin yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarskiy'nin ölümüne ve 40 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili Darya Trepova, 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme ayrıca, saldırıyı gerçekleştirmek suçundan Dmitry Kasintsev'e 21 ay hapis cezası verdi.

St. Petersburg\'ta Kremlin Yanlısı Blog Yazarının Katil Zanlısı 27 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
25.01.2024 - 17:34,  Güncelleme: 17:58
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Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir kafede 2 Nisan 2023 tarihinde Kremlin yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarskiy'e yönelik bombalı saldırının faili Darya Trepova, 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 2 Nisan 2023 tarihinde Ukrayna'daki savaşı takip eden Kremlin yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarskiy'nin ölümüne, 40 kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili Darya Trepova bugün hakim karşısına çıktı. St. Petersburg'taki 2. Bölge Batı Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme savcısı Trepova'nın 28 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, Trepova duruşmada mağdur yakınlarından özür diledi.

Mahkeme heyeti ise Darya Trepova'yı bombalı saldırı gerçekleştirmek suçundan 27 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kararın ardından tekrar cezaevine gönderilen Trepova, Rusya tarihinde en yüksek hapis cezası alan kadın olarak tarihe geçti.

Dmitry Kasintsev'e ise 21 ay hapis cezası

Mahkeme, olayın ardından Darya Trepova'yı evinde sakladığı, delilleri yok etmeye çalıştığı ve soruşturmanın işleyişini engellediği gerekçesiyle Dmitry Kasintsev'i ise 21 ay hapis cezasına mahkum etti. Kasintsev'in 21 aylık hapis cezası daha sonra ev hapsine çevrildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 2 Nisan 2023 tarihinde bir kafede gerçek ismi Maxim Fomin olan Vladlen Tatarskiy'e içine bomba yerleştirilmiş bir heykel hediye edilmiş ve patlama meydana gelmişti. Tatarskiy olay yerinde hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanmıştı. Rus istihbaratı ise olayın sorumlusu olarak 27 yaşındaki Darya Trepova'yı gözaltına almıştı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi de Vladlen Tatarskiy'nin öldürülmesinin Ukrayna özel servisleri tarafından planlandığını ve bunun terör eylemi olduğunu öne sürmüştü. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa St. Petersburg'ta Kremlin Yanlısı Blog Yazarının Katil Zanlısı 27 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika


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