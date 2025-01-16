Stajyer Öğrenci Transpalet Altında Kaldı - Son Dakika
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Stajyer Öğrenci Transpalet Altında Kaldı

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Bursa'da stajyer Onur Turan, transpaletin altında kaldı; mesai arkadaşları yardım etti.

16.01.2025 12:43
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Stajyer öğrenci transpaletin altında kaldı... Kaza anı kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da stajyer olarak çalışan öğrenci, transpaletin altında kaldı. O anlar kameraya yansırken, gencin yardımına mesai arkadaşları yetişti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Bölgesinde bir süre önce bilgisayarlı makina imalatında staja başlayan lise son sınıf öğrencisi Onur Turan, iddiaya göre kendisine çalışma alanı dışında bir iş verildi. Genç öğrenci transpaletle yükleme yaptığı esnada düşen transpaletin altında kaldı. Genci gören mesai arkadaşları hemen yardıma koşup, omzundan yaralanan Turan'ı Bursa Şehir Hastanesine götürdü. Omuz kısmında çatlak ve kırıklar oluşan genç öğrencinin ailesi, çocuklarının başına geleni hastaneden taburcu olduktan sonra öğrenince karakolun yolunu tuttu.

Kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Stajyer Öğrenci Transpalet Altında Kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Stajyer Öğrenci Transpalet Altında Kaldı - Son Dakika

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