Stajyer Öğrenci Transpalet Altında Kaldı

3.Sayfa

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan \'SGK borçları\' için bir araya geldi

Galatasaray\'dan Gardi\'ye tam yetki! bir dünya yıldızı daha getiriyor

"Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı"

Hemşeri hemşeriyi gurbette soydu! Ülke polisi her yerde onları arıyor

Stajyer öğrenci transpaletin altında kaldı... Kaza anı kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da stajyer olarak çalışan öğrenci, transpaletin altında kaldı. O anlar kameraya yansırken, gencin yardımına mesai arkadaşları yetişti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Bölgesinde bir süre önce bilgisayarlı makina imalatında staja başlayan lise son sınıf öğrencisi Onur Turan, iddiaya göre kendisine çalışma alanı dışında bir iş verildi. Genç öğrenci transpaletle yükleme yaptığı esnada düşen transpaletin altında kaldı. Genci gören mesai arkadaşları hemen yardıma koşup, omzundan yaralanan Turan'ı Bursa Şehir Hastanesine götürdü. Omuz kısmında çatlak ve kırıklar oluşan genç öğrencinin ailesi, çocuklarının başına geleni hastaneden taburcu olduktan sonra öğrenince karakolun yolunu tuttu.

Kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.