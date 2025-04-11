Su kanalına düşen köpek kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde su dolu kanala düşen bir köpek, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Balık Adası mevkisinde meydana geldi. Denize açılan bir kanala düşen köpeği fark eden vatandaşlar, kendi çabalarıyla hayvanı çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekipler, dikkatli bir çalışmayla köpeği su dolu kanaldan çıkarmayı başardı.