Suç geçmişi kabarık hırsızlar yakalandı

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Yaşının 3 buçuk katı suç kaydı olan şahıs yakalandı... Hırsızlık anları kamerada

Alkol çalan kadınlar yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 58 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki şahıs ile birlikte 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bir işyerinden alkol çalınması olayının ardından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen; 34 suç kaydı bulunan D.P.(23), 31 suç kaydı bulunan D.K.ve 58 suç kaydı bulunan G.K.düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.