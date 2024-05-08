Suç makinesi çocuklar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Suç makinesi çocuklar önce kameraya sonra polise yakalandı

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde bir müşteriye ait çantayı çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendikten sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.

08.05.2024 20:33
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Suç makinesi çocuklar önce kameraya sonra polise yakalandı

İSTANBUL - Bakırköy'de alışveriş merkezinde bir müşteriye ait içinde 6 bin 100 dolar ile 10 bin lira para olan çantayı çalan 3 şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinin suç dosyalarının kabarık olduğu öğrenildi.

Olay 30 Nisan'da Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. R.R.M. isimli bir kişi alışveriş merkezi içinde dolaşırken hırsızların hedefi oldu. Soyunma odasına giren R.R.M. kabinin yanına bıraktı. Bu sırada harekete geçen hırsızlar, kabinin yanındaki çantayı çaldı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri hırsızlıkların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirledi. Dükkanın içinde müşteri gibi dolaşan şüphelilerin, gözlerine kestirdikleri çantayı alarak hızla uzaklaştıkları belirlendi. Şüpheliler N.T.ve A.H.T.gözaltına alındı. N.T.'nin 96, A.B.'nin 74, A.H.T. ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi. A.H.T. serbest bırakıldığı 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suç makinesi çocuklar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

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