Suç Makinesi Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
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Suç Makinesi Dolandırıcı Tutuklandı

Kastamonu'da sosyal medya sitelerinden sahte ilanlarla vererek vatandaşları dolandıran ve aranan bir şahıs, 62 adet suç kaydı ve 22 yıl 3 ay hapis cezası ile tutuklandı. Şahsın, ülke genelinde çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden yaptığı dolandırıcılıkla toplamda 250 bin 660 TL vurgun yaptığı belirlendi. İstanbul'da yakalanan şahıs, Kastamonu'ya getirilerek adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

14.06.2024 11:47
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Suç makinesi dolandırıcı tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da sosyal medya sitelerinden sahte ilanlarla vererek vatandaşları dolandıran, 62 adet suç kaydı ve 22 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,Kastamonuİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, sosyal Medya sitelerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran ve dolandırıcılık suçlarından 62 adet suç kaydı bulunan U.E. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ülke genelinde çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden oto yedek parça, oto lastik ve benzeri ilanları vererek malzemeleri satın almak isteyen vatandaşları toplam 250 bin 660 TL dolandırdığı tespit edilen şahsın İstanbul'da olduğu tespit edildi.Kastamonuİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şİahsın yapılan üst aramasında üzerinde sahte Türk Silahlı Kuvvetleri ibareli personel tanıtım kartı ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahısKastamonu'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen U.E. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suç Makinesi Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika

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