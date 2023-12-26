 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti.

Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
26.12.2023 - 08:42,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, İstanbul, Türkiye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi - Son Dakika


08:58
4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54
Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46
Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43
MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35
Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00
Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı

Son Dakika
08:58 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54 Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46 Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43 MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35 Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12 Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00 Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56 İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
01:07 Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 09:47:56. #1.12#
SON DAKİKA: Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement