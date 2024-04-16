Suç örgütü lideri ve 61 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Suç örgütü lideri ve 61 sanığın yargılanması devam ediyor

Suç örgütü lideri ve 61 sanığın yargılanması devam ediyor

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların savunmaları alındıktan sonra duruşma Perşembe gününe ertelendi.

16.04.2024 18:32  Güncelleme: 18:34
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Suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı verilen öğle arası sonrası yargılamanın devam edeceğini söyleme üzerine tutuklu sanıklara söz verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Furkan Anıl Bahar, "Bu ülkeye 8-9 yıldır hizmet etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Tutuklanınca çalıştığım kurum benim sözleşmemi iptal etti. Sadece 'Albüm' ve 'Tren' adlı barlarda çalıştım. Tren adlı mekanda Ayhan isimli garson vardı. Bu ismi sadece burada duydum. Tutukluluk sürem göz önünde bulundurularak beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Telsizlere 'arkadaş' diyorduk"

Hakkındaki suçlamaların iddia olarak kaldığını söyleyen tutuklu sanık Gökhan Gülümser, "Somut bir durum yoktur. Ben araç tamiri üzerine çalışıyorum. Geçmişte Albüm ve Tren adlı mekanlarda valelik yaptım. Çalıştığım süreçte telsizlere 'arkadaş' diyorduk. Polis uygulamaya geldiği zamanlar saklıyorduk. Çünkü memurlar görünce telsizlerimizi kırıyorlardı" diye konuştu.

Çukurambar'da bulunan bir mekanda 2019 yılında 2.5 ay vale olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Hasan Aslantaş, "Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Vale olarak çalıştığım dönemde bizden sorumlu olan kişiyi Fethi Kara olarak tanıyordum. Bizde telsize 'arkadaş' diyorduk. Arkadaş dememizin nedeni emniyetten gelip telsizi gördüklerinde yanlış anlayabiliyorlardı" dedi.

Tutuklu sanık beyanlarının ardından duruşma Perşembe günü devam etmek üzere ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suç örgütü lideri ve 61 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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