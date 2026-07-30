Suffolk'ta Orman Yangını Büyüyor - Son Dakika
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Suffolk'ta Orman Yangını Büyüyor

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Suffolk'taki orman yangını 150 hektara yayıldı, 150 kişi tahliye edildi ve 116 hane elektriksiz kaldı.

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde çıkan orman yangının, 24 saat içinde büyüyerek 210 futbol sahasına tekabül eden yaklaşık 150 hektarlık bir alana yayıldığı ve yaklaşık 150 kişinin tahliye edildiği bölgede 116 hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde çıkan orman yangını büyümeye devam ediyor. Yetkililer, 24 saatte büyüyen yangının 210 futbol sahasına tekabül eden yaklaşık 150 hektarlık bir alana yayıldığını bildirdi. Yangın nedeniyle bölgede bulunan bazı konaklama alanlarından yaklaşık 150 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, tahliye edilenlerden yaklaşık 76 kişinin geçici barınma merkezine yerleştirildiğini bildirdi. Yangının çevredeki altyapıyı da etkilediği ve bölgede 116 hanenin elektriksiz kaldığı aktarıldı. Elektrik dağıtım şirketi UK Power Networks, iki posta kodu bölgesindeki kesintiler için henüz kesin dönüş zamanı verilemediğini açıkladı.

"Oldukça sıra dışı bir durum"

Suffolk İtfaiye Teşkilatı Şefi Jon Lacey, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, son 24 saatteki yangın durumunu "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirirken, olay yerinde yaklaşık 125 itfaiyecinin görev yaptığını belirtti. Lacey, "Daha önce önemli olaylara müdahale ettim ancak, 125 itfaiyecinin sahada görev yaptığı bir yangınla karşılaştığımı sanmıyorum. Bu oldukça sıra dışı bir durum" ifadelerini kullandı.

Suffolk İtfaiyesi, zorlu arazi şartları ve sınırlı ulaşım imkanlarının müdahaleyi güçleştirdiğini belirterek, 125 personelin, 18 itfaiye aracı ile yangını kontrol altına almak için çalıştığını duyurdu.

Bölgede nükleer santral bulunuyor

Suffolk İtfaiyesi'nden daha önce yapılan açıklamada, bölge yakınındaki Sizewell B Nükleer Santrali için herhangi bir risk bulunmadığı belirtilmişti. Sizewell B Nükleer Santrali, yangın bölgesine kuş uçuşu yaklaşık 6,4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yangında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suffolk'ta Orman Yangını Büyüyor - Son Dakika

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