Şuhut\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, virajı alamayan otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 03 AFG 978 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.