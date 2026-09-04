Suikast timine maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Suikast timine maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı

Suikast timine maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı
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Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'ye maddi yardım yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, Eskişehir ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari durumdayken maddi yardımda bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli Eskişehir ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı oldukları yönünde tespit ve teşhis yapılan şüpheliler ile Burkay Karatepe'den ele geçen ve incelemesi yapılan dijital materyallerde, firari olarak arandığı dönemde maddi yardımda bulundukları yönünde tespit yapılan şüphelilere yönelik İstanbul ilinde 5 şüpheliye, Eskişehir ilinde 5 şüpheliye yönelik olmak üzere toplam 10 şüpheli için bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, dijital materyallere el konuldu. Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin teslim alınarak Muğla iline getirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suikast timine maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suikast timine maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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