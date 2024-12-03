Sulama Sırası Kavgası: Çiftçi Katil Oldu, İntihar Etti

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Denizli'nin Çameli ilçesinde sulama sırası yüzünden bahçe komşusunu öldüren çiftçi, aynı silahla intihar etti.

Olay, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında sulama suyu sırası yüzünden geçmişe dayalı husumet bulunan Veli Say (70) ile bahçe komşusu Necati Gözen (52) bugün öğleden sonra yine karşı karşıya geldi. İki arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tehdit ve hakaretlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada öfkesine hakim olamayan Veli Say, yanında getirdiği av tüfeğiyle bahçe komşusu Necati Gözen'e ateş ederek öldürdü. Su meselesi yüzünden katil olan Veli Say, ay silahla kendisine de ateş ederek yaşamına son verdi.

Olayda hayatını kaybeden iki çiftçi, silah sesini duyan vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu. Hayatını kaybeden Veli Say ve Necati Gözen'in cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ