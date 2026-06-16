Sulawesi Adası\'nda 6.7 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın orta kesimindeki Sulawesi Adasında meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem hasara yol açtı.

Endonezya'nın Sulawesi Adasında bulunan Orta Sulawesi ilinin başkenti Palu'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem hasara yol açtı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Palu ve çevresindeki bölgelerde yaşayanlar, kendilerini dışarı attı. Hastaneler tahliye edildi. Bazı yapıların çatıları çöktü, bir kısmının duvarları yıkıldı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, hasar, muhtemel can kayıplarıyla ilgili bilgilerin hala toplanmakta olduğunu belirtti.

Sulawesi'de 2018'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ocak 2021'de Sulawesi adasındaki Mamuju şehri yakınlarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ise en az 100 kişi yaşamını yitirmişti. - JAKARTA